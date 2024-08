Ciccio Graziani: “Commisso? Non lo vedo partecipe. Ha perso entusiasmo”

"La Fiorentina deve sbrigarsi a prendere Gudmundsson, anche se vedo che ogni giorno c'è qualcosa che cambia. La Fiorentina ha bisogno di giocatori in mezzo al campo però. Al momento, molte società sono in difficoltà. I viola vogliono vendere, secondo me, prima di comprare. La Fiorentina ha 2-3 contratti pesanti dei quali si vuole liberare. Sicuramente c'è bisogno urgente di giocatori, però, ed i tifosi hanno ragione ad essere insoddisfatti. C'è da dire che anche altre squadre sono nettamente in ritardo sul mercato".