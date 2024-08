Meglio confermare Terracciano o puntare su De Gea? Vota il nostro SONDAGGIO

Sono diverse le incognite che riguardano la Fiorentina che si sta apprestando ad iniziare la nuova stagione. Fra queste, in maniera un po' inaspettata, c'è anche la questione portiere. E Pietro Terracciano, nonostante venga dalla miglior stagione in carriera, pare non aver convinto appieno Raffaele Palladino. Motivo che ha spinto la dirigenza gigliata ad allacciare i contatti con David De Gea. È l'argomento del nostro sondaggio: giusto cambiare anche in porta?