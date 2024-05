Bucchioni: “Rotazioni impeccabili. Scelte per la finale? Non ho alcun dubbio”

L'attaccante per Atene? Queste partite devono giocarle coloro che hanno esperienza internazionale ed abitudine a partite del genere. Una scelta sbagliata, come visto nelle precedenti finali, penalizza poi il risultato finale. Tutto questo per dire che la bilancia pende verso Belotti. Il 'gallo' ha esperienza europea, partite e reti con la Nazionale; insomma, in una finale punterei sicuramente su di lui. Stesso discorso per la difesa, Quarta su Ranieri per abitudine a pestare campi del genere. Oggi, la fortuna della squadra è il fatto che Nzola sia diventata una vera e propria alternativa. Fatto sta che chi non riconosce la grandezza del lavoro di questi tre anni, non ha capito molto di ciò che sta accadendo a Firenze. I ragazzi, forse anche più dello stesso allenatore, hanno una voglia di rivalsa e di migliorarsi più unica che rara.