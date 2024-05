Beccalossi: “Italiano? Nella vita certe opportunità vanno sfruttate”

Kayode ? "Sono legato a lui perché l'ho avuto nell'Under 19, sono molto contento di vederlo in prima squadra". Belotti ? "Di base è un giocatore importante. Negli ultimi anni ha avuto un periodo negativo, la Fiorentina gli ha dato questa opportunità e si vede che ha bisogno di tempo per ritrovarsi".

Monza ? "Il lavoro di Palladino è buono, ha avuto la grande chance e ha già fatto un percorso importante, avendo alle spalle uno come Galliani. Nel calcio di sicuro non c'è niente, ma dalla partita mi aspetto fuochi di artificio. Verso il finale di stagione qualche calo psicologico puoi averlo".

