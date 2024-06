Amoruso: “Commisso, ora serve alzare l’asticella. Basta parlare di Viola Park”

Intervenuto negli studi di Radio Bruno, l'ex viola Lorenzo Amoruso ha commentato così le ultime vicende viola: " Palladino ? Era nell'aria, soprattutto dopo le parole di Italiano post Bergamo. I direttori e il presidente hanno fatto mea culpa su alcune cose, ma c'è un però. Ora tutti vogliamo sapere quale è il prossimo passo. A livello calcistico cambierà poco, perché le idee di Palladino sono molto simili a Italiano. Il mercato può avere dei ritardi, con un Europeo di mezzo. Ma se hai delle idee ben chiare è tutto più semplice. In estate con Nzola e Beltran non avevi queste sensazioni, pensavi fossero dei buoni acquisti. L'argentino quest'anno non ha mai fatto né la prima né la seconda punta. Le caratteristiche di un trequartista dovrebbero essere differenti. Con il nuovo mister mi sembra strano non abbiano parlato di giocatori, qualcuno sta mentendo. Devono esserci già stati dei discorsi, almeno per quanto riguarda le caratteristiche. Un'idea di percorso, se si vuole alzare l'asticella come è stato detto oggi, ci deve essere.

Anno zero? Bisogna cancellare l'idea di aver fatto bene. Non si può e non si deve pensare alle tre finali raggiunte, perché hai vinto zero e sei arrivato settimo/ottavo. Alla fine questa società non è riuscita a fare quello che Commisso ha detto dal primo giorno. E nel triennio un po' il nome lo hai consolidato ma non sei mai migliorato. Quest'anno non mi aspetto rivoluzioni, ma gli sforzi devono essere fatti. Oggi Pradè e Ferrari hanno cambiato approccio a livello di comunicazione, le scuse possono fare comodo, ma adesso mi aspetto tre giocatori. Goretti? E' un amico, non voglio parlarne male... Mi auguro solo che abbia le competenze per saper giudicare i giocatori da Serie A. Adesso servono acquisti, basta parlare del Viola Park, serve il 'fare'. Sono passati cinque anni in cui l'asticella non è mai stata alzata. A gennaio c'era un'occasione più unica che rara, bastava un investimento per due giocatori. Per come sono andate le cose anche la sesta poteva andare in Champions League, quindi continuare a parlare di centro sportivo non mi interessa più".