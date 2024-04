Amoruso a gamba tesa: “Sempre i soliti errori, la squadra non segue più Italiano”

Intervenuto a Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha parlato in maniera sconsolata del momento viola: "Mi aspettavo due/tre cambi strani da parte di Italiano, e così è stato. Non c'è bisogno sempre di dover dominare le partite: ormai ci conoscono, ma gli errori che fa la Fiorentina nascono da una cattiva impostazione, dal prendere una valanga di contropiedi sempre letali in maniera ripetuta. Dove erano i centrali sui gol di Leao? Va bene voler essere innovativi, ma i punti che sono stati buttati via ormai sono tanti. Non si può essere felici di aver battuto la Lazio e poi perdere punti così contro Roma, Milan..."

La critica a Italiano continua: "Non c'è bisogno ogni volta di un pressing ultraoffensivo, esasperato e mal organizzato. Si vede che ci sono tanti giocatori che non stanno bene, e non si può affidarsi alle coppe nel tentativo che qualcosa cambi: sono stanco di dover commentare gli stessi errori. Belotti come Nzola? Non posso dare tante colpe a Belotti, tanto dipende dalle palle che gli arrivano. In questo momento davanti si vede che facciamo, ma ho la sensazione che mentalmente la squadra è stanca e non fa più certi movimenti. Spero di sbagliarmi, ma ho l'impressione che la squadra non riesce più a seguire quello che l'allenatore vuole. Se giochi così con l'Atalanta, ne esci con le ossa rotte".