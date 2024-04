La Fiorentina tiene d’occhio la Serie B: Bianco e Aquilani, che rimonte

La Fiorentina in vista del futuro monitora varie situazioni in Serie B, Bianco per il centrocampo ma interessa anche una vecchia conoscenza in panchina

A ormai 8 giornate al termine del campionato, nonostante la Fiorentina sia ancora in corsa in tre competizioni, si devono iniziare a programmare il mercato estivo per migliorare il rendimento altalenante che ha caratterizzato questa stagione. Una delle situazioni più interessanti, tra quelle in prestito, è sicuramente quella che riguarda AlessandroBianco, centrocampista classe '02 che, dopo essere stato in rosa nell'annata delle due finali, è stato mandato a titolo temporaneo alla Reggiana per concedergli maggiore minutaggio. In questa stagione il centrocampista si sta ritrovando, con la squadra di Nesta che, dopo aver vinto in rimonta a sorpresa l'ultimo turno di campionato col Venezia, occupa la 10° posizione. Bianco ha collezionato 2 gol e 1 assist in 29 presenze.