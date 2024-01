30’minuto cambia giorno e orario. Le info

Nuovo formato e orario per 30esimo minuto la fortunata trasmissione di Italia 7 condotta da Simone Pagnini

Da questa settimana la trasmissione 30esimo minuto non andrà più in onda su Italia 7 il mercoledì alle ore 23,00, ma, sempre su Italia7 con un formato diverso. Ci saranno ben due appuntamenti il lunedì e il venerdì dalle 19,30 alle 20,00 nel Salotto viola la classica rubrica in onda tutti i giorni su Italia 7