RUGANI 4 - Non scendiamo sotto al 4 per non infierire. Esordio da incubo, tracolla subito in modo goffo sullo stacco di Kabasele dell'1-0. La condizione fisica è preoccupante. Portato costantemente a spasso da Davis, non lo prende letteralmente mai. E provoca anche il rigore. Completa l'opera facendosi bere da Buksa sul 3-0.
Udinese-Fiorentina, pagelle VN – Rugani da incubo, Kean hai visto Davis?
Disastro Fiorentina: ko 3-0 a Udine. Malissimo Gudmundsson, Mandragora, Harrison, non si salva nessuno. Vanoli primo responsabile
