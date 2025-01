Supercoppa femminile, pagelle VN: Janogy fino in fondo, Snerle irriconoscibile

JANOGY 7: Dalla sinistra arrivano le insidie maggiori per la difesa giallorossa. Quando punta la diretta avversaria riesce sempre a sfondare, peccato che i tentativi siano minimi. Nel secondo tempo entra decisamente con più determinazione, e dopo aver sfiorato l'assist per Bonfantini sigla la rete del pareggio.

GEORGIEVA 4,5: Grosse difficoltà nel tenere Giacinti. Errore di lettura su lancio lungo che poi ha portato al corner dal quale è scaturito il vantaggio giallorosso. In un paio di occasioni tenta di pescare direttamente le attaccanti tramite dei lanci lunghi ma sempre molto imprecisi. Rischia moltissimo sull'intervento in area di rigore ai danni di Giacinti ma per sua fortuna l'arbitro non indica il dischetto.