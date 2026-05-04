DAL 45' BRASCHI 6: pronti via e colpisce un palo dopo 1'. Sarebbe stata una storia meravigliosa. Fa più lui di tutti i giocatori della Fiorentina messi insieme. L’unico che salva la faccia, tra l’imbarazzo generale. Fatelo giocare!
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Roma-Fiorentina, pagelle VN: si salvi chi può, imbarazzo viola. Fate giocare Braschi
Le pagelle di Violanews.com di Roma-Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli crolla sotto i colpi di Gasperini
PONGRACIC 4: quando Malen attacca, il croato va in confusione più totale: si salvi chi può! Come il mostro nell’armadio per i piccoli bimbi: tanta, tanta paura. Costretto al cambio per evitare altri disastri.
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