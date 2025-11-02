Disastro viola, non si salva nessuno. Fiorentina da horror come tutti i suoi voti
Fiorentina umiliata dal Lecce in casa, perde 0-1 con i salentini. Ecco le pagelle di ViolaNews
Tommaso Ormini
I PEGGIORI
RANIERI 4,5 – Difensivamente non impeccabile, soprattutto sul gol di Berisha, dove ritarda l’uscita su Tete Morente. Sbaglia anche un gol di testa al 40’ su uscita di Falcone. Nel secondo tempo sembra guadagnarsi un rigore, poi revocato, e viene ammonito nella stessa occasione per proteste.
FAGIOLI 4,5 – Il solito "Fagiolino": impreciso, superficiale nei passaggi e poco lucido nella gestione del pallone. Si fa anche ammonire dopo aver perso una palla sanguinosa. Qualche lancio interessante per Kean, ma troppo troppo poco. Esce al 45'
NICOLUSSI CAVIGLIA 4 – Serata da dimenticare. Si perde Berisha in occasione del vantaggio del Lecce, facendoselo sfilare alle spalle. Sbaglia tanti palloni semplici e non riesce mai a dare ordine alla manovra. I cross, quando arrivano, non superano mezza altezza. Ricordiamo il cartellino giallo anche per lui. Esce al 45'
NDOUR 4,5 – Anche lui coinvolto nell’azione che porta al gol del Lecce, perdendo il pallone in uscita. Ripete l’errore più volte durante il match e in area preferisce passare invece di tirare. Manca decisione, e si vede. Anche lui esce al 45'.
LE PAGELLE
DE GEA 6 – Non può nulla sul vantaggio di Berisha. Per il resto della partita non è praticamente mai chiamato in causa, senza colpe evidenti.
PONGRACIC 5 – Si perde Gaspar sul calcio d’angolo che poteva portare allo 0-2. Sbaglia molti passaggi e controlli, commettendo errori e mostrando disattenzioni pericolose.
COMUZZO 5 – Stessa solfa dei compagni di reparto: la difesa viola non regge e il classe 2005 sembra una copia sbiadita di quello dell’anno scorso. Esce al 76’ per far posto a Fazzini.
DODO 4,5 – Ci prova nei minuti iniziali con degli affondi, ma qualche sbaglio di troppo. Nel secondo tempo prova sbiadita per il brasiliano, che non arriva quasi mai sul fondo e perde un sacco di palloni.
FORTINI 5 – Al suo esordio da titolare in Serie A perde diversi palloni, senza mai rendersi davvero pericoloso sulla fascia. L’emozione e il momento complicato della squadra hanno giocato un brutto scherzo al classe 2006. Avrà comunque tempo e occasioni per rifarsi.
DZEKO 4,5 – Serata no per il bosniaco, sempre lontano dal compagno di reparto Kean. Ci prova di testa su un cross di Fortini, ma non riesce mai davvero ad incidere. Fischiato al momento della sostituzione con Piccoli. Esce al 59'.
KEAN 4,5 – Si sbatte e ci prova, ma predica nel deserto. Lasciato spesso solo da Dzeko, tenta alcune azioni individuali senza successo. Al 78’ si divora un gol su rimpallo in area, salvato da Falcone sulla linea.
sub. MANDRAGORA 5 – Come i precedenti centrocampisti, perde diversi palloni. I suoi inserimenti restano la dote migliore, ma oggi non si sono visti.
sub. SOHM 4,5 – Sembra la copia di Ndour: non aggiunge nulla al suo compagno di reparto e non incide sulla partita. Sbaglia un rigore in movimento nel recupero tutto da solo dentro l'area.
sub. GUDMUNDSSON 4,5 – Entra per cambiare la partita, ma resta praticamente invisibile. Al 72’ spreca un’occasione clamorosa con il sinistro in area.
sub. PICCOLI 4,5 – Entra con voglia di fare bene contro il suo passato, ma la grinta non basta. Non riesce a dare nulla alla squadra.