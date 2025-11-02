NDOUR 4,5 – Anche lui coinvolto nell’azione che porta al gol del Lecce, perdendo il pallone in uscita. Ripete l’errore più volte durante il match e in area preferisce passare invece di tirare. Manca decisione, e si vede. Anche lui esce al 45'.

PONGRACIC 5 – Si perde Gaspar sul calcio d’angolo che poteva portare allo 0-2. Sbaglia molti passaggi e controlli, commettendo errori e mostrando disattenzioni pericolose.

FORTINI 5 – Al suo esordio da titolare in Serie A perde diversi palloni, senza mai rendersi davvero pericoloso sulla fascia. L’emozione e il momento complicato della squadra hanno giocato un brutto scherzo al classe 2006. Avrà comunque tempo e occasioni per rifarsi.