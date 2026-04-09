Crystal Palace-Fiorentina, pagelle VN: Gudmundsson il nulla, come tutta la squadra

GOSENS 4,5: il maestro che viene superato dal maestro. Prova a far valere la sua esperienza, ma i giocatori del Palace fanno quello che vogliono. Il tedesco deve arrendersi allo scorrere del tempo: queste non sono più le sue partite.

GUDMUNDSSON 4,5: il nulla mischiato col niente. Un tiraccio, tante sbracciate e poco calcio. Il momento di fare serie riflessioni su questo giocatore è arrivato: i numeri 10 creano, non fanno i fantasmi.