Lecce-Fiorentina, quanti saranno gli spettatori al Via del Mare?

Lecce-Fiorentina, in programma domenica 20/10/24 ore 15:00, si presenta come una delle sfide più interessanti dell'ottava giornata di campionato di Serie A 24/25. Quanti saranno sugli spalti per l'occasione? Al Via del Mare, maltempo permettendo, ci si aspetta una partecipazione di almeno 22/23 mila spettatori (21.500 sono gli abbonati). Numero che potrebbe arrivare fino a 25mila