Esodo viola in Salento. E la Fiorentina sente il sostegno anche in trasferta

A discapito dei risultati - il successo fuori casa manca da sei mesi, 2-0 a Salerno nell'aprile scorso - la Fiorentina sembra 'tirare' più in trasferta che in casa. Complice anche un Franchi su cui campeggerà ancora per diversi anni la scritta "lavori in corso", il calore del popolo viola si sente soprattutto lontano da Firenze.

Domani a Lecce, in una delle trasferte più scomode del campionato, saranno più di seicento i supporter viola. Quasi il doppio sono quelli invece sono quelli attesi giovedì prossimo, in Svizzera: 1100 per la precisione, per un settore del Kibunpark (stadio del San Gallo, prossimo avversario in Conference) già tutto esaurito. Lecce e San Gallo arrivano dopo le trasferte di Parma, Bergamo ed Empoli, gare in cui il settore ospiti è stato in pratica sempre tutto esaurito.