Jack Harrison, ala della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola dopo il pareggio contro il Torino:
Harrison: "Vanoli ha urlato tanto dopo la partita, ne ha tutte le ragioni"
partite
Harrison: “Vanoli ha urlato tanto dopo la partita, ne ha tutte le ragioni”
La rivelazione dell'esterno, autore dell'assist per il 2-1 momentaneo di Kean
Certo che siamo arrabbiati, abbiamo tanta qualità ma non stiamo facendo le cose giuste. Abbiamo creato due bei gol, ma ci siamo fatti rimontare. E' un momento difficile, ma ci sono passato tante volte, con l'unione affronteremo partita dopo partita portando i tifosi dalla nostra parte con carattere.
Situazione—
E' frustrante per tutti, vogliamo raggiungere tutti l'obiettivo e capire come migliorare. Il più piccolo errore pesa tanto, ci dobbiamo focalizzare sulle cose positive. Contro il Como sarà dura, ma ogni partita è un'occasione per tornare a vincere.
Vanoli—
Dopo la partita tante urla da parte del mister, è passionale e ha tutte le ragioni per sentirsi in quel modo. Abbiamo passione ed energia per fare bene, ma ci mancano le piccole cose sul campo.
