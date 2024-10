Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Bove; Kean. All. Palladino

Confermata in blocco la formazione viola che prima della sosta ha battuto il Milan 2-1 al Franchi: Palladino ha recuperato Moise Kean, che ha smaltito la lombalgia che gli ha impedito di andare in Nazionale e occupa regolarmente il suo posto in attacco davanti a Colpani, Gudmundsson e Bove.