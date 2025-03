Ecco le scelte di Palladino e Rui Vitoria per il ritorno degli ottavi di finale tra Fiorentina e Panathinaikos

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Fiorentina e Panathinaikos (QUI LA DIRETTA TESTUALE ). Palladino rimane con il 3-5-2, e si affida alla coppia Gudmundsson-Kean davanti. In difesa si rivede Pongracic da titolare. In porta la scelta è ricaduta sullo spagnolo David De Gea .

La squadra viola deve rimontare il 3-2 per i biancoverdi di Atene maturato una settimana fa all'OAKA, per colpa di un approccio molle alla ripresa iniziata sul 2-2. Il gol di Tete marca fin qui la differenza, ma ci sono 90 minuti da giocare all'Artemio Franchi per cercare di continuare la rincorsa a quel trofeo, la Conference League, che continua a sfuggire ormai da due edizioni a questa parte.