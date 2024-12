Fiorentina-Lask, formazioni ufficiali: Martinelli c’è. La decisione su Parisi

LASK (4-3-3): Jungwirth; Bogarde, Talovierov, Smolcic, Bello; Stojkovic, Jovicic, Zulj; Berisha, Entrup, Flecker. All. Schopp.

Nuova panchina per Colpani dopo quella in campionato contro il Cagliari, invece Kean si riprende il posto da titolare con Beltran che riposa e lascia la zolla di trequartista a Kouamé. Dietro a rifiatare sono De Gea, Dodò, Comuzzo e Gosens, dentro Martinelli come annunciato e Parisi sulla sinistra nonostante le dichiarazioni dell'agente alla vigilia.