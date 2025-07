Fiorentina, tre big indisponibili per Pioli: differenziato, neanche in panchina

Pioli non porta neppure in panchina tre giocatori che svolgono ancora lavoro differenziato: Gudmundsson, Viti e Fazzini

Alle 20:00 allo stadio "Carlo Zecchini" di Grosseto si gioca la seconda amichevole del precampionato per la Fiorentina di Stefano Pioli, versione 2025/26. Nelle formazioni ufficiali diramate per la sfida non figurano Fazzini, Viti e Gudmundsson. I tre big sono a Grosseto con la squadra, ma non si siederanno neppure in panchina. A quanto ci risulta sono ancora alle prese con carichi di lavoro differenziati e sono dunque indisponibili.