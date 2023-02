Zoff: “Il triplo impegno non deve essere una scusa. Quando salvai la Fiorentina”

"La Fiorentina ha fatto delle cose buone, ma non ha rispettato le aspettative. Non è stata continua, ma è una squadra interessante. Una squadra come la Fiorentina deve dare il massimo sempre, non può scegliere se è meglio una coppa o l'altra. Io non userei le parole come, squadra stanca, alla fine tutti hanno momenti difficili. "

Sulla partita di domenica: "La situazione è spinosa. La penalizzazione è stata data dai giudici non da l'accusa, ma non voglio entrare nei dettagli. I giocatori devono far vedere che sono forti e determinati in campo. Non prenderei la penalizzazione come una scusa. La Juve ha del grande potenziale, ed è favorita. Ma credo che la Fiorentina possa metterla in difficoltà, anche se segna poco, è una squadra brillante. Gli attaccanti non segnano per diversi motivi, le difficoltà vengono fuori per vari motivi. La partita va interpretata in base all'avversario. La Coppa Italia va giocfata per vincere"