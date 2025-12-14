Su Instagram il direttore del Corriere dello SportIvan Zazzaroni senza mezzi termini parla della situazione complicatissima in casa Fiorentina:
Zazzaroni: “Fiorentina, l’agonia non è tollerabile. Club fragile, serve una scossa”
Il direttore del Corriere dello Sport commenta la crisi viola sempre più profonda
Ha giocato in arancione per non farsi riconoscere, ma é da mesi che non riconosciamo la Fiorentina. Mancano 23 partite alla fine e l'unica certezza che ho è la fragilità della società. Che ha il presidente in America, 21 mesi fa ha perso Barone, di recente ha accettato le dimissioni di Pradè e ora si ritrova col povero Ferrari isolato e non in grado di assumersi la responsabilità di scelte forti. L'agonia, o se volete l'eutanasia sportiva, non è tollerabile. Serve una scossa. Di qualsiasi tipo. La realtà va affrontata con decisione.
