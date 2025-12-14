Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Zazzaroni: “Fiorentina, l’agonia non è tollerabile. Club fragile, serve una scossa”

news viola

Zazzaroni: “Fiorentina, l’agonia non è tollerabile. Club fragile, serve una scossa”

Alessandro Ferrari Roberto Goretti Fiorentina
Il direttore del Corriere dello Sport commenta la crisi viola sempre più profonda
Redazione VN

Su Instagram il direttore del Corriere dello SportIvan Zazzaroni senza mezzi termini parla della situazione complicatissima in casa Fiorentina:

Ha giocato in arancione per non farsi riconoscere, ma é da mesi che non riconosciamo la Fiorentina. Mancano 23 partite alla fine e l'unica certezza che ho è la fragilità della società. Che ha il presidente in America, 21 mesi fa ha perso Barone, di recente ha accettato le dimissioni di Pradè e ora si ritrova col povero Ferrari isolato e non in grado di assumersi la responsabilità di scelte forti. L'agonia, o se volete l'eutanasia sportiva, non è tollerabile. Serve una scossa. Di qualsiasi tipo. La realtà va affrontata con decisione.

Leggi anche
Iniziato il ritiro al Viola Park, polizia fuori dal centro sportivo gigliato
Ballardini al Franchi. Stamattina a Gazzetta: “Aspetto una chiamata in A”

© RIPRODUZIONE RISERVATA