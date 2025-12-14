Iniziato il ritiro al Viola Park, polizia fuori dal centro sportivo gigliato

La squadra e Paolo Vanoli sono rientrati alla base del club dove passeranno i prossimi giorni

Le forze dell'ordine monitorano la situazione al di fuori del Viola Park dopo la tensione che si respirava nelle strade adiacenti allo stadio Franchi al termine dell'ennesima partita persa dalla Fiorentina. Il ritiro della compagine gigliata è iniziato al centro sportivo del club per decisione dei vertici societari e tutti i tesserati della Prima Squadra sono all'interno, dove appunto passeranno le prossime ore. Come detto, fuori dei cancelli, presenti due mezzi della polizia, che dopo aver scortato il pullman della Fiorentina dall'impianto di Campo di Marte a Bagno Ripoli sono rimaste in zona per controllare l'evolversi della situazione. Al momento dal Viola Park tutto tace.