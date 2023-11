Zazzaroni elogia Allegri. E sulla Fiorentina: “Non ha sbagliato gli acquisti”

"Il complimento più bello e sorprendente a Massimiliano Allegri l’ha fatto, dopo appena dieci giornate, ma in alcuni casi anche prima, il mondo dell’informazione sportiva". Inizia così il commento di Ivan Zazzaroni tra le pagine del Corriere dello Sport. Il direttore del noto giornale, elogia a spada tratta il lavoro dell'allenatore della Juventus, attaccato da molti colleghi. Infine, parlando della classifica generale della Serie A, Zazzaroni parla anche della Fiorentina: "Ha guadagnato alcune posizioni, gli acquisti non li ha sbagliati". Ricordiamolo, per dover di cronaca, domenica c'è Fiorentina-Juventus.