Zaniolo sbaglia ancora. I tifosi del Villa non ci stanno: “Torna in Italia”

La stagione di Nicolò Zaniolo non sta andando come da aspettative. Nonostante gli elogi recenti del giocatore per Unai Emery il tecnico basco non lo vede, e quando è impiegato Zaniolo non sta rendendo come gli altri esterni in rosa. Ieri contro il City l'Aston Villa ha perso 4-1, e l'italiano si è reso protagonista con un grusso errore di posizionamento in barriera, sulla punizione di Phoden. I tifosi dei villains non hanno apprezzato e sui social hanno sbottato, invitando Zaniolo a tornrsene in Italia. La Fiorentina è una delle papabili destinazioni per lui, che ne sarà del suo futuro?