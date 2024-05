Zaniolo-Fiorentina, contatti tra le parti. Commisso vuole anticipare il Napoli

39 presenze, appena 3 gol e poco più di 1300 minuti in campo in tutte le competizioni. I numeri della prima stagione di Zaniolo in Premier League con l’Aston Villa non sono certamente di quelli che resteranno nella storia del club inglese. Nei sogni di Nicolò c'è un top club di Serie A per ritrovare fiducia, minuti e un ruolo da protagonista anche in Europa. Difficilmente sarà la Juventus nonostante il forte gradimento di Giuntoli. La squadra che ha mostrato un interesse concreto per Zaniolo é la Fiorentina, ci sono stati dei contatti che possono portare all’apertura di una trattativa. Il club viola vorrebbe acquistare il classe 1999 in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a determinati obiettivi. L'ingaggio, seppur al limite, rientra nei parametri della rosa: Zaniolo percepisce uno stipendio di 2,75 milioni netti a stagione, in linea con gli standard di Milenkovic e Nico Gonzalez, i più pagati della Fiorentina a quota 3 milioni. Commisso sa che ha un vantaggio rispetto al Napoli di Manna essendosi mosso in anticipo e ora deve decidere se passare alla fase operativa. La tentazione di rilanciare Zaniolo é forte, la Fiorentina riflette su un possibile grande colpo sul mercato. Lo riporta Calciomercato.com