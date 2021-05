Weiss: “Sopralluogo con ACF in vista del ritiro. Abbiamo bisogno dei tifosi”

Così il presidente dell'APT Val di Fassa: "Rimaniamo speranzosi, le Dolomiti offrono tanto e speriamo che non ci siano difficoltà"

Andrea Weiss, direttore dell'APT Vald di Fassa, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue considerazioni in merito al sopralluogo di ieri avvenuto a Moena con una delegazione della Fiorentina: "Vogliamo recuperare l'estate perduta, con l'augurio di farlo con la presenza dei tifosi viola. Abbiamo parlato della parte logistica, della sala stampa e della palestra. Abbiamo deciso di attendere un po' e valutare l'evolversi della situazione legata al Covid in Italia riguardo soprattutto ai protocolli sanitari per la presenza del pubblico".