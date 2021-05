Riprendono i contatti con Gattuso: accordo con la Fiorentina ancora possibile

Dopo gli approcci con De Zerbi e Juric, Gennaro Gattuso torna ad essere un serio candidato per la panchina viola

Riprende quota il nome di Gennaro Gattuso per il ruolo di prossimo allenatore della Fiorentina. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb, infatti, sono ripresi contatti da parte del club viola per l’allenatore del Napoli che presumibilmente a fine stagione lascerà gli azzurri. Dopo gli approcci con De Zerbi e Juric, Gattuso torna ad essere un serio candidato per la panchina viola.