Baiano: “Sarri a Firenze? Serve progetto importante, non viene a perdere tempo”

L'opinione di Baiano: "Io Maurizio lo sento spesso ma non gli ho mai chiesto del suo futuro, parliamo di altre squadre..."

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto durante l'apertura del Pentasport di Radio Bruno di oggi: "Prendendo un allenatore top riusciremmo anche a prendere dei giocatori che altrimenti non verrebbero a Firenze. Fino a quando la Fiorentina non presenterà il nuovo allenatore continuerò a sperare nell'arrivo di Sarri. Io Maurizio lo sento spesso ma non gli ho mai chiesto del suo futuro, parliamo di altre squadre, della Sangiovannese ad esempio (sorride, ndr). Da quanto mi risulta però non è vero che Sarri abbia chiesto carta bianca alla Fiorentina, ovviamente vuole una squadra competitiva, perché vuole vincere, ma questo non significa che voglia fare il direttore sportivo; ma questo stesso discorso vale anche per allenatori come Allegri o Spalletti. Quando ci si avvicina a questi allenatori bisogna tenere in mente che chiedono progetti importanti, non vengono a perdere tempo".