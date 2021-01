VN – Stadio Franchi, ieri Nardella ha incontro il n°1 del Credito Sportivo. Oggi appuntamenti a Roma

Il Comune di Firenze ha ricevuto il primo progetto per effettuare il restyling del Franchi. In attesa di programmare l’incontro con Rocco Commisso, che ad oggi non è stato fissato, il sindaco Dario Nardella sta effettuando già altri passi. Ieri a Palazzo Vecchio è arrivato Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo ovvero l’istituto che finanzia progetti sportivi a tassi agevolati. Oggi Nardella si trova a Roma per un incontro coi colleghi sindaci metropolitani Anci in merito all’emergenza Covid. Approfitterà di questa trasferta per altri appuntamenti per la vicenda stadio.

