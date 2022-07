VN – Ranieri e Kokorin restano a Firenze, ma niente sirene di mercato

La Fiorentina è partita poche ore fa alla volta del ritiro austriaco . Tra gli esclusi nella lista dei convocati , saltano sicuramente agli occhi i nomi di Luca Ranieri e Aleksandr Kokorin che non fanno parte della spedizione viola. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione dietro la loro esclusione non ci sarebbero particolari motivazioni legate al mercato. E nemmeno a scelte tecniche irreversibili di Vincenzo Italiano .

I due calciatori si sono visti poco anche nel ritiro di Moena, arrivati in Val di Fassa soltanto per gli ultimi giorni di allenamento. Italiano e il suo staff non li hanno potuti nemmeno inserire in gruppo ed è per questo che si è deciso di farli recuperare la condizione fisica, non aggregandoli al gruppo impegnato nella tournée austriaca.