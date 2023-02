VN – Pierguidi: “Firenze avrà un grande stadio. Icomos? Non mi interessa”

Sull'incontro tra comune e Fiorentina : "Quando ci si parla è sempre una buna cosa. Poi da quello che mi hanno riferito l'incontro è anche andato bene. L'importante è che Firenze avrà uno stadio bello, coperto e in grado di ospitare grandi eventi. Delle dichiarazioni degli enti ne sento troppe e non mi interessano. Il sindaco è stato bravissimo a farsi dare i fondi del PNRR. Lo stadio è stato dichiarato un monumento. Quindi è stato giusto far restaurare lo stadio. Quei soldi li non potevano andare nella sanità o nella scuola. Credo che il sindaco abbia fatto un gran servizio alla città "

Sulla squadra: "Avere un centro sportivo e uno stadio nuovo è un orgoglio, così come avere una società sana. Per me vale come avere tanti punti in più. Mi auguro il meglio e vedo che la passione c'è. Bisogna dare tempo alla proprietà."