VN – Nzola rientrato in gruppo, Mandragora acciaccato dopo l’Atalanta

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Sassuolo. Sono due i giocatori indisponibili per Italiano: Nzola e Mandragora. L'angolano - a quanto apprende la nostra redazione - è rientrato in gruppo nella giornata di venerdì. Il centrocampista ex Torino, invece, è assente per lombalgia post trauma occorso durante la partita con l'Atalanta.