VN – Ikonè non convocato per il Monaco: il motivo dell’assenza

Nella lista diramata ieri da Vincenzo Italiano per la sfida contro il Monaco spicca l'assenza di Jonathan Ikonè. Il francese, probabilmente il giocatore più in forma della Fiorentina, non sarà quindi della partita quest'oggi al Franchi. Secondo quanto raccolto da Violanews, il forfait dell'ex Lille sarebbe da attribuire ad un riposo precauzionale in seguito ad una botta rimediata nell'ultima amichevole contro il Bastia. Niente di allarmante.