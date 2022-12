Fiorentina, i convocati per il Monaco: assenza a sorpresa davanti

I convocati della Fiorentina in vista dell'amichevole di domani contro il Monaco. Torna nella lista Terzic, così come Zurkowski, dopo l'assenza contro il Bastia. Ancora ai box Castrovilli, insieme a Maleh, Kouamé, Venuti e a sorpresa anche Ikoné. Ancora non recuperati i soliti Amrabat, Nico Gonzalez e Sottil, con il marocchino che ancora deve far ritorno a Firenze. Novità tra i giovani, con Krastev chiamato al posto di Biagetti.