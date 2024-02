VN – Hamrin, la Fiorentina aveva già giocato. Lutto “recuperato” col Frosinone

Il Napoli ha giocato con il lutto al braccio per Kurt Hamrin , la Fiorentina e il Milan no: senza contesto è una frase singolare, ma l'assenza della banda nera sulle braccia dei giocatori viola e rossoneri l'ultimo weekend si spiega con il fatto che l'Uccellino svedese è spirato nella notte fra sabato e domenica, mentre la Fiorentina ha giocato venerdì e il Milan sabato.

Viola e nero

Ragion per cui, come era logico aspettarsi, la formazione gigliata renderà ulteriormente omaggio alla figura leggendaria di Hamrin indossando il lutto alla prima uscita ufficiale successiva alla triste notizia, domenica a pranzo contro il Frosinone. Non c'è nessuna comunicazione ufficiale perché non si tratta di un'iniziativa generalizzata della Lega, ma secondo quanto raccolto da Violanews la società ha la chiara e ferma intenzione di non trascurare questo aspetto.