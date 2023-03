VN – Clamoroso a Sivas! Un tifoso entra in campo e colpisce Bianco con un pugno

Brutto episodio in coda a Sivasspor-Fiorentina. Dopo la rete del definitivo 1-4 di Castrovilli, un tifoso turco è entrato in campo e colpito Alessandro Bianco con un pugno al volto durante l'esultanza dei calciatori viola. Il centrocampista classe 2002 è stato soccorso immediatamente dai medici mentre la polizia locale, in assetto antisommossa, ha allontanato l'aggressore e presidiato i giocatori della Fiorentina all'uscita dal campo. (Foto dal profilo Instagram di Alessandro Bianco).