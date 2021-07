Vlahovic, stallo sul rinnovo. Ma sarà lui il centravanti della nuova Fiorentina

Gli agenti continuano a negarsi alle telefonate viola, ma Vlahovic resta un punto fermo della Fiorentina. La proposta viola c'è

La stagione di Dusan Vlahovic è iniziata con un una stretta di mano con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano, ma come scrive il Corriere Fiorentino il rinnovo del serbo è tutt'altro che vicino. Commisso ha chiesto ai suoi dirigenti di fare tutto il possibile per prolungare il contratto del serbo, ma la trattativa per ora è ferma su un binario morto. L'offerta viola - fino al 2025 con ingaggio vicino ai 3 milioni - c'è stata, ma gli agenti continuano a negarsi alle telefonate di Pradè e Barone.

La chiave - scrive il quotidiano - potrebbe essere l'inserimento di una clausola rescissoria che la Fiorentina vorrebbe altissima (tra 60 e 70 milioni) mentre i procuratori spingono per una cifra più accessibile. Per adesso non sono arrivate proposte ufficiali in viale Fanti, ma rimbalza l'interesse di big come Milan, Juve, Tottenham e Arsenal. Se dovessero arrivare però offerte concrete, i viola le rispedirebbero al mittente e dunque, rinnovo o no, Vlahovic sarà comunque il prossimo centravanti viola. Per lui sarà la stagione della consacrazione e, chissà, con uno status diverso: se Milenkovic e Pezzella dovessero lasciare Firenze, potrebbe essere il nuovo capitano viola.