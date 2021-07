Milenkovic, Vlahovic, Kokorin: i protagonisti attesi della nuova Fiorentina

La realizzazione del progetto di Italiano dipenderà in larghissima parte dai giocatori e dalla loro voglia di recepire le idee e trasformare in fatti

Ieri è iniziata l'era di Vincenzo Italiano alla Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, la realizzazione del suo progetto dipenderà in larghissima parte dai giocatori e dalla loro voglia di recepire le idee e trasformare in fatti.