Tuttosport: nessuno crede al rinnovo di Milenkovic

Milenkovic nel mirino di Tottenham e Juventus

Tuttosport si concentra sulle mosse di mercato della Juventus. Il club bianconero pensa anche a Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa. Il serbo piace anche al Tottenham di Fabio Paratici. Il difensore viola, si legge, sarà ceduto se non prolungherà l'accordo in scadenza nel 2022: a Firenze non crede nessuno a questa ipotesi.