Vlahovic sogna in grande: i soldi non bastano, serve una Fiorentina all’altezza

Ingaggio e clausola rescissoria saranno aspetti cruciali nella trattativa per il rinnovo, ma serviranno pure ambizione e credibilità

Redazione VN

Se qualcuno nutriva ancora dei dubbi, l'intervista di ieri (pubblicata oggi in Italia) li ha spazzati via d'un sol colpo: molto del possibile futuro a Firenze di Dusan Vlahovic passerà dalle ambizioni e dalla credibilità della Fiorentina. Poi ci sono i soldi, ovvio, dettaglio non da poco quando sul tavolo di una trattativa puoi permetterti semplicemente di posare il cellulare, accedere ad un qualsiasi social e aprire uno dei tanti video con la rassegna dei 21 gol messi a segno nella stagione in corso. Sì, 21, come i tuoi anni. Hai mezza Europa che ti segue e soli due anni di vincolo: più che un coltello, hai un machete dalla parte del manico. Chi ti sta davanti può provare ad accontentarti oppure mollare la presa, con tutte le conseguenze del caso. Il margine di trattativa è minimo.

Il problema è che non basta più accondiscendere alle richieste economiche di giocatore ed entourage per convincere Vlahovic ad apporre la firma sul rinnovo di contratto. Forse sarebbe bastato un anno fa, oggi no. Perché nel frattempo, oltre al numero dei gol, è cresciuta la legittima aspirazione di un giocatore che sul futuro ha le idee chiarissime: "So che la carriera di un calciatore dura 15-20 anni, quindi voglio raggiungere il massimo livello e rimanerci fino alla fine". Vlahovic non si sbilancia, ha la testa saldamente sulle spalle e sa bene che una mezza parola oltre la dichiarazione di circostanza rischierebbe di mettere tutti in difficoltà. Ma allo stesso tempo lascia capire di aver voglia di lottare per traguardi più alti di una salvezza risicata. Senza perdere troppo tempo. E soprattutto "senza avere rimpianti".

Quindi sì, ingaggio ed eventuale clausola rescissoria saranno aspetti cruciali nella trattativa, ma se davvero l'obiettivo è tenere Vlahovic a Firenze evitando un bagno di sangue tra 12 mesi, la prima domanda che dovrà porsi la Fiorentina sarà: in questo momento ho la possibilità di costruire attorno a lui un contesto tecnico all'altezza delle sue ambizioni? Se la società avrà la credibilità per convincerlo oggi e la forza per mantenere le promesse domani, non serviranno altri annunci per capire che la via crucis degli ultimi anni sarà giunta al termine.