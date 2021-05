Calamai: “Rinnovo Vlahovic? Mi aspettavo altro. Adesso servono 5/6 titolari”

Così Calamai sulla prossima stagione Viola e sul toto-allenatore

"L'indiscrezione che Gattuso sia orientato verso il no alla Fiorentina è una notizia che mi arriva da Napoli. Non mi sorprenderei se arrivasse un tecnico totalmente fuori dai radar. In ogni caso devono decidere bene perché sbagliare ancora una volta sarebbe un problema. Per quanto riguarda il tecnico, comprendo il voler fare le cose con calma. Lo stesso non posso dire per la gestione di Vlahovic. Mi aspettavo qualcosa di più in questi giorni. Prima di ripartire per gli Stati Uniti avrei voluto Commisso, con grande entusiasmo, in conferenza stampa per annunciare il rinnovo. La salvezza ormai è cosa fatta da due settimane, c'era tempo per aggredire la situazione.