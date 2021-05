Pezzella, un club spagnolo torna alla carica. Entourage pronto a trattare

Il Valencia, se dovesse affondare il colpo, farebbe leva sul solo anno di contratto che lega Pezzella alla Fiorentina per abbassare il prezzo

Possibile ritorno in Spagna per German Pezzella. Il capitano della Fiorentina, già vicino a lasciare Firenze durante le ultime sessioni di mercato, ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe definitivamente dire addio alla maglia viola durante la prossima estate. Secondo quanto riporta As, il difensore argentino è tornato al centro dei desideri del Valencia.