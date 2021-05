Quasi una squadra intera con le valigie: chi saluta la Fiorentina e chi no?

Sette in scadenza, due in partenza: ma le situazioni di Ribery e Caceres sono da monitorare con attenzione

Di Pezzella e Milenkovic si è già detto tutto: sono destinati a partire. Oltre a loro, scrive La Nazione, ci sono almeno sette giocatori che potrebbero salutare Firenze e la Fiorentina perché in scadenza di contratto. Primo fra tutti Franck Ribery, la cui permanenza dipenderà dall'avallo del nuovo allenatore. Il francese può essere ancora utile alla causa se si abbassa l'ingaggio, magari anche come mental coach per i compagni, sulla falsa riga di quanto è avvenuto contro il Napoli (le grida di incitamento a Terracciano prima del rigore parato a Insigne). Discorso simile per Martin Caceres. Chi non ha chances di restare? Maxi Olivera, Eysseric (nonostante le buone cose fatte vedere con Prandelli), Barreca, Borja Valero e Malcuit.