Vlahovic: “Penso solo alla Fiorentina, ma la carriera è corta. Voglio il meglio”

L'intervista uscita in madrepatria: "Voglio raggiungere il massimo livello e rimanerci fino alla fine, senza avere rimpianti"

Redazione VN

Lunga intervista quella rilasciata da Dusan Vlahovic al portale Meridian Sport. Tra gli argomenti trattati, passato, presente e futuro (?) alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Blackie (Milenkovic, ndr) mi ha aiutato molto al momento del mio arrivo a Firenze, ma anche Saponara, che il primo giorno di allenamento mi ha spiegato gli esercizi traducendoli dall'italiano all'inglese. In generale mi chiedeva sempre se avevo bisogno di qualcosa, era lì per me. Mi trovo bene con Ribery, Dragowski e Kokorin".

Su Kokorin: "E' un bravissimo ragazzo, so tutto quello che ha fatto. E' un uomo calmo, questa è la mia impressione. Abbiamo riso dei fatti del passato, in generale sta bene".

Su Ribery: "Vuole sempre aiutare tutti. Ha la mentalità del campione alla quale dovremmo ambire tutti. Dopo tutto quello che ha fatto e che ha vinto, ha ancora fame di successo. Grazie a lui mi sono ancora di più avvicinato alla cultura del fomportamento nella formazione".

Sul suo modo di vivere la professione: "Ho capito che questa è la mia vita, l'ho scelta e devo fare del mio meglio per raggiungere i miei obiettivi. Devo sapere almeno di aver fatto il massimo per ottenere quello che voglio. Sono consapevole del fatto che la carriera di un calciatore duri 15-20 anni, quindi voglio raggiungere il massimo livello e rimanerci fino alla fine, senza avere rimpianti".

Sulla stagione: "Sarò onesto, mi dispiace che sia finita ora. Credo che nessuno si aspettasse che segnassi 21 reti. Mi dispiace solo che la Fiorentina abbia dovuto lottare per la salvezza così a lungo, non siamo riusciti a raggiungere posizioni più alte in classifica. Mi dispiace che i miei gol non siano stati d'aiuto per obiettivi più alti. Ci siamo assicurati la salvezza a tre partite dalla fine del campionato. Ora la cosa più importante è riposarsi bene per quando inizierà la preparazione. L'obiettivo ovviamente è segnare più reti possibili".

Su Crotone-Fiorentina: "Ho voglia di giocare nel miglior modo possibile nell'ultimo turno. Vinciamo e proviamo a segnare altri gol".

Su Ibrahimovic: "Gli infortuni gli hanno impedito di giocare più partite di quante ne ha disputate in questa stagione nel Milan. Penso che sia la ragione principale per la quale sono finito davanti a lui nella classifica marcatori. E' difficile confrontarti con questi giocatori e metterti alla pari con loro. Sono calciatori di livello mondiale che hanno fatto molto per il calcio. Sono onorato di aver segnato più di lui quest'anno, tuttavia dovrò dimostrare ancora molto nei prossimi anni. Devo stare calmo e giocare sempre meglio".

Sulla Serie A: "La gente qui vive per il calcio, sono contento di giocare in questo campionato. Spero che progredisca ancora di più, è sempre stato un torneo importante e lo sarà sempre".

Su Mihajlovic e sul suo futuro: "Miha è una grande leggenda del calcio serbo e italiano. Se mi chiaramasse sarebbe difficile rifiutare, ma al momento penso solo alla Fiorentina. Vedremo cosa succederà in sicuro".

Sulla possibilità di andare a giocare in un altro campionato: "Non si sa mai. Forse domani succederà, o forse rimarrò per tutta la mia carriera in Serie A".