Vitale: “Commisso poteva spendere meno, ma dico grazie. Vlahovic resti un anno”

L'intervento dell'ex dirigente sui temi caldi di casa viola, in un frangente di grande attesa

"Lo sfogo di Commisso? Non lo so, magari poteva aspettare... A certi livelli le critiche non si possono mettere a tacere, in questo momento i tifosi non possono andare allo stadio e riversano le proprie voci sui mezzi di comunicazione di massa. Il passo indietro di Gattuso? Spesso gli allenatori ti dicono di no perché non ti ritengono all'altezza del loro programma. Io credo che Gattuso a Firenze avrebbe fatto bene, sarei dispiaciuto del suo mancato arrivo. Il centro sportivo è una prerogativa di ogni grande squadra, e dobbiamo dire grazie a Commisso, ma lui ha anche un capitale tecnico non trascurabile a disposizione. Secondo me poteva spendere meno, Firenze è famosa in tutto il mondo non per i personaggi ma per se stessa. Adesso convincere i giocatori è difficile, serve un grande progetto. Ci sono molti altri allenatori oltre a Gattuso. Pradè? Credo che Commisso abbia già deciso tutto. Gli sportivi vivono di programmi, lunedì sapremo tutto. Vlahovic? Per lui contratto di tre milioni con dei premi a seconda del piazzamento della squadra, a mio modo di vedere. Poi, se l'anno prossimo la Fiorentina deluderà ancora le attese, farà le sue valutazioni, ma un altro anno lo deve alla Viola. ".