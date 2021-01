Vlahovic: “Nessuna proposta per il rinnovo. Prandelli? Ha puntato su di me, vale tutto”

Nel giorno del suo ventunesimo Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Ho fame, voglio crescere, fare meglio e diventare un grande giocatore. Con l’Inter sono entrato e purtroppo la partita è stata ribaltata, stavamo giocando molto bene. Ho vissuto due giorni un po’ così peró la partita dopo ho segnato e mi sono ripreso. È stato comunque il momento più difficile della mia carriera. Ribery? E’ una cosa indescrivibile, un onore per me giocare con uno dei più grandi al mondo. È molto stimolante. Commisso? Porta entusiasmo, sentiamo la sua vicinanza. È un piacere vederlo e stare con lui. Prandelli? Non posso descrivere a parole cosa devo al mister. Ha puntato su di me e io devo lavorare al massimo per ripagare la sua fiducia. Dopo il gol ho voluto abbracciarlo anche per ringraziarlo. Futuro? Io sono un giocatore della Fiorentina e per quanto riguarda il rinnovo ne stanno parlando con i miei agenti.Ma ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna proposta, stiamo aspettando questo. Però io amo Firenze e la Fiorentina quindi perchè non restare? Kokorin? È uno dei più grandi della Russia, no. vediamo l’ora che ci possa dare una mano.