Vlahovic: “Chiudiamo al meglio, obiettivo sei punti”. Sulla foto notturna…

L'attaccante: "Obiettivo personale da centrare entro la fine della stagione? Per me è più importante provare a vincere le ultime due gare"

Dusan Vlahovic ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni ufficiali della Fiorentina. Queste le sue parole: "Obiettivo personale da centrare entro la fine della stagione? No, non me lo sono posto. Per me è più importante provare a vincere le ultime due gare di campionato. Per noi ancora non è finita, vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo possibile".