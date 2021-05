Calamai è sicuro: “Vlahovic resterà a Firenze almeno un altro anno”

Secondo il giornalista, il serbo dovrebbe restare in Viola anche la prossima stagione

"Commisso che vende la Fiorentina? Se investi così tanto non pensi di lasciare. Lui non si capacita di come non abbia avuto subito grande riscontro nel calcio. Basta capisca di aver fatto degli errori. L'elogio a Iachini? Giustificato, fu esonerato ingiustamente ad inizio anno. Certo, se chiede una statua per lui, non si capisce perché non lo confermi. Gattuso? C'è un accordo verbale, ma lui si sta giocando la Champions e non sarebbe giusto andare oltre. Se andrà via, verrà molto probabilmente a Firenze. Vlahovic? Dalle informazioni e che ho e da ciò che ha detto il presidente, credo sia certo che resti in Viola almeno un altro anno."