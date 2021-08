Vlahovic c’è: aspettando l’incontro con Rocco Commisso

Vlahovic c'è. L'incontro con Commisso ci sarà settimana prossima. Solo li scopriremo il vero futuro del bomber viola

Vlahovic c'è. Questa è l'unica certezza che abbiamo adesso sul fronte Vlahovic. Sappiamo come nel mercato possono cambiare le carte in tavolo da un giorno all'altro. Per adesso non ci sono dubbi, Domenica all'Olimpico, Vlahovic ci sarà.